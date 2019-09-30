شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر: الشعب المصرى لفظ الإعلام المفبرك واجتمع على حب الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إهناسيا، بمحافظة بني سويف،إن الشعب المصرى أيقن حقيقة الجماعات الإرهابية، والإعلام المضلل، والفيديوهات المفبركة والشائعات التى يريدون منها نشر الفوضى فى البلاد مرة أخرى، وظهر ذلك جليا فى تظاهرة فى حب مصر التى تؤكد أن المصريين لديهم نضج سياسى ووعى وحب وخوف على مصلحة بلدهم.

Advertisements

وأضاف بدر فى بيان صحفي اليوم الأثنين، أن المصريين أيقنوا أيضا أن هذه الجماعات تستغل كل الأحداث لشن حملة هجوم على مؤسسات الدولة، مستغلين بعض الإجراءات الاقتصادية التى مما لا شك أن الشعب هو البطل الحقيقى، وأن هناك حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية فى هذا الصدد، ولكن الفترة السابقة أفشلت مخططات هؤلاء، وكل المؤامرات التى تدبر ضد الدولة المصرية بفضل وعى المصريين.

وأشار بدر، إلى أن تظاهرة فى حب مصر التى شارك فيها المصريين دليل قاطع على لفظ الجماعات الإرهابية إلى الأبد، لافتا إلى أن هناك تحسن فى كافة القطاعات على أرض الواقع، وأن المصريين وجهوا رسالة للعالم أجمع وليس لدعاة التخريب والجماعات الإرهابية وانصارها فقط مفادها أن الشعب والجيش والشرطة وكافة مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد للدفاع عن مقدرات الوطن.