شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة إيمان خضر تطالب بإقامة "مطبات صناعية" أمام المدارس بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، اليوم الإثنين، بإقامة مطبات صناعية أمام المدارس، حفاظًا على حياة التلاميذ.

وقالت خضر - في طلبها، "إن الأيام الماضية وتزامنًا مع بدء العام الدراسى، شهدنا 3 حوادث مؤسفة راح ضحيتها تلميذين وإصابة آخرين فى مناطق متفرقة فى محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية وقنا خلال خروجهم من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، نتيجة عدم وجود مطبات صناعية أمام المدارس".

وشددت نائبة الزقازيق والقنايات، على ضرورة إقامة مطبات صناعية أمام المدارس فى مختلف المحافظات لاسيما فى القرى، حرصًا على سلامة التلاميذ من قائدى السيارات والتكاتك الذين يقودون مركباتهم بتهور وسرعات عالية وكأنها حلبات سباق، يذهب ضحيتها أبرياء في عمر الزهور.

ونوهت نائبة البرلمان إلى أن إقامة مطبات صناعية أمام مداخل ومخارج المدارس، مع تصميمها بشكل هندسي سليم، من شأنه أن يحد من سرعة السيارات، وتجبر السائقين على تخفيف السرعة، وإعطاء المشاة من الطلاب والطالبات مجالًا لعبور الشارع، مشددة على أن سلامة الطلاب داخل وخارج المدرسة أمانة فى رقاب جميع المسئولين.