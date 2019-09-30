الرئيس اليمني يبحث مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - أ ش أ
بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل، تطورات الأوضاع في اليمن، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الرئيس هادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم "2216".
وأشار الرئيس اليمني مجددا إلى تحذيراته المبكرة من الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة من خلال كلمة له في هذا الصدد في عام 2012، مثمنا جهود الولايات المتحدة لليمن ومسارات السلام، مشيدا بالتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
من جانبه، أعرب السفير الأمريكي عن سعادته باللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين،مؤكدا دعم بلاده لليمن ووحدته وقيادته الشرعية حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.
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