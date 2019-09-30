"وفاة مؤلمة للجميع".. الملك سلمان وولي العهد يُعزّيان أسرة"حارس الملوك"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، أسرة حارسه الشخصي القتيل اللواء عبدالعزيز الفغم، وفي مقدمتهم والده بدّاح بن عبدالله الفغم.

وأعرب الملك سلمان عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفغم، مُشيدًا بإخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما قدّم الأمير محمد بن سلمان خالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، مؤكدًا أن وفاته "مؤلمة للجميع".

ونوّه ولي العهد السعودي بإخلاص وتفاني الفغم في أداء مهام عمله، سائلًا الله أن يتقبّله في فسيح جناته.

فيما عبر والد وأشقاء ونجلا الفقيد القتيل عن عظيم شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على مواساتهما لهم.

وحضر الاستقبال وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

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وشُيّع جثمان الفغم، مساء أمس الأحد، حيث دُفِن بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف مواقف حجز السيارات بالشرائع في مكة المكرمة، بعد أن أُديّت الصلاة عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة العشاء أمس الأحد.

ومن المُقرر أن يستقبل ذوو الفغم التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في منزل أسرته بالرياض من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي).

وقُتِل الفغم بينما كان يزور صديقًا له يُدعى تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في جدة، ودخل عليهما صديق آخر يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، مساء السبت، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم و آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من الموجودين في المنزل؛ هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، و5 آخرين. فيما قُتِل الجاني على يد قوات الأمن.

وعمل الفغم حارسًا شخصيًا للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 10 أعوام، الأمر الذي دفع الملك سلمان لأن يختاره حارسًا شخصيًا له وذلك بسبب مهارته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحُسن تصرفه.

وأصدر الملك سلمان في منتصف عام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية الفغم (ترقية استثنائية) إلى رُتبة لواء.

وحاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017. كما لقّبه السعوديون بـ"ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب"، وفق تقارير محلية.