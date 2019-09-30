السعودية: "نيوم" تبدأ خطوات إنشاء عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

وقّعت شركة "نيوم" مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، في إطار خطواتها الرامية لأن تُصبح عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية ووجهة سياحية دولية.

وجرى التوقيع في الرياض ضمن فعاليات حفل إطلاق التأشيرة الإلكترونية السياحية الجديدة. وستتيح هذه الاتفاقية بحث أوجه التعاون الممكنة مع الاتحاد لدعم جهود "نيوم" لاستضافة أول فعالية للرياضات الإلكترونية في عام 2020 وتثبيت مكانها على الخريطة العالمية لهذه الرياضات.

وتعتمد ألعاب الرياضات الذهنية والإلكترونية بشكل مباشر على القدرات العقلية، كما تُطوّر وتُحسّن من أداء العقل البشري باستمرار الممارسة، بغضّ النظر عن القدرة العقلية للشخص، وبالتالي فهي ممارسة وتنشيط للعقل البشري وساحة صلبة لإثبات النخب الفكرية في المجتمعات.

وتملك السعودية مقومات كبيرة في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث يوجد اهتمام بهذه الرياضات من قبل أبناء المملكة من الجنسين، كما أن 21 في المائة من الفئة الشابة في المملكة تمارس الألعاب الإلكترونية بصورة أسبوعية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، إن "نيوم" لديها كل المقومات لتكون عاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية، والاتحاد ملتزم بأن يكون شريك "نيوم" في رحلتها لتحقيق هذا الهدف. إن «نيوم» هي أرض المستقبل، والاتحاد بوابة إلى جيل ورياضة المستقبل.

من جهتها، قالت جان باترسون المديرة العامة لقطاع الرياضة في "نيوم": "نحن نرى أن الرياضات الإلكترونية جزء مهم مما سنقدمه في (نيوم)، ويعكس طموحنا لأن نكون الوجهة المفضلة للعيش والسياحة لجيل الشباب الذين يشكلون غالبية محبي الرياضات الإلكترونية. ونحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد السعودي لتحقيق أهدافنا".

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وتسعى "نيوم" إل أن تكون أبرز الوجهات العالمية لجذب المستثمرين والساكنين، من خلال توفير بيئة مستدامة بأعلى معايير جودة الحياة. وتهدف إلى استقطاب مليون ساكن و5 ملايين سائح بحلول عام 2030.

واحتضنت "نيوم" أنشطة وفعاليات رياضية، منها فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر أبريل الماضي، والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

وتأسّست نيوم كشركة مساهمة مقفلة في 22 يناير الماضي بهدف تطوير المشروع الأكثر طموحًا في العالم. وكان الأمير محمد بن سلمان بن أعلن في 24 أكتوبر عام 2017 إطلاق المشروع. وتلات ذلك مرحلة التخطيط؛ حيث عُيّن مجلس استشاري له ووُضِعت استراتيجيات القطاعات الاقتصادية التي ستشكل مستقبل نيوم الاقتصادي.

وتتمتع منطقة نيوم بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا. وتقع المنطقة شمال غربي المملكة على مساحة تقدر بنحو 26.500 كيلومتر مربع. تطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بسواحل يتجاوز طولها 450 كيلومترًا، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 متر.

واشتُق اسم نيوم من جزأين؛ يتكون الجزء الأول من الأحرف الثلاثة الأولى NEO وهي بادئة لغوية في اللاتينية القديمة تعني "جديد"، أما الجزء الثاني M فيرمز إلى حرف الميم كونه الحرف الأول من كلمة "مستقبل" باللغة العربية. وبالتالي، فإن معنى "نيوم" هو المستقبل الجديد.

وتحدّد 16 قطاعًا اقتصاديًا لنيوم، ستسهم في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتطوير الصناعات المتقدمة في نيوم، لتتنافس على مستوى عالمي مع أهم المناطق ذات التقدم الفائق في التقنية.

وتتمثل هذه القطاعات في "مستقبل الطاقة، ومستقبل الماء، ومستقبل التنقل، ومستقبل التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، ومستقبل التصنيع، ومستقبل الإعلام، ومستقبل الترفيه والثقافة والموضة، ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، ومستقبل السياحة، ومستقبل الرياضة، ومستقبل التصميم والبناء، ومستقبل الخدمات، ومستقبل الصحة والرفاهية، ومستقبل التعليم، ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات".