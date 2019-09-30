تجديد حبس ميكانيكي مزق جسد عامل قمامة تحرش بزوجته في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تجديد حبس ميكانيكي 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بقتل "جامع قمامة" تحرش بزوجته، في منطقة الوراق.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "محمد م."، 45 سنة، ميكانيكي، موضحة أنه قام بقتل المجني عليه "سامي س."، 40 سنة، عامل جامع قمامة، بدافع الانتقام، لسابقة قيامه بالتحرش جنسيًا بزوجته - ربة منزل - فتربص به ولدى مشاهدته تعدى عليه بمطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن زوجته اشتكت من مضايقة المجني عليه لها، حاول التحرش بها جنسيًا، فقرر الانتقام، "تحرش بمراتي" فأحضر سلاحا أبيض، وتربص له بالقرب من الطريق الدائري، وانهال عليه بالطعنات بالصدر والبطن، وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها، والسلاح بمقلب قمامة.

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كان ضباط قسم شرطة الوراق تلقوا إخطارا يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، يرتدي ملابس رثة، وبها آثار طعنات متفرقة بالجسم، أعلى الطريق الدائري بنطاق دائرة المركز.

وعلى الفور انطلق قوة أمنية إلى مكان العثور على جثة، وبإجراء التحريات وفحص بلاغات التغيب تم تحديد هوية المجني عليه، وأن وراء قتله ميكانيكي سيارات، بعدما تحرش المجني عليه بزوجته.

حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة والتي أمرت بحبسه.