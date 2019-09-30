مباحث البساتين تنجح في السيطرة على مشاجرة بعرب المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في السيطرة على مشاجرة منطقة عرب المعادي، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وضبط طرفي المشاجرة.

ورد للرائد كمال سليم، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، إشارة من مستشفى الأمل تفيد استقبالها كلاً من "أ.م" طالب مصاب بجرح غائر بالصدر، "م.م" مصاب بجرح نافذ بالظهر شقيق الأول بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما و"م.س" لحام تقاطع مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وأخر شبه نافذ بالقدم اليسرى بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها كلا من الطرفان علي بعضهما البعض بالضرب وقام الأخير بالتعدي علي المجني عليهما باستخدام سلاح ابيض مطواة كانت بحوزته محدثا إصابتهما المشار اليها.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

وتمكن الرواد أحمد مختار وأحمد مصلح وأحمد سمير ومحمود محجوب، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط الطرفان وبحوزة الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته أمام العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد حازم النجار، مأمور قسم البساتين، إلى النيابة العامة.