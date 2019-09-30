"طلقة خطأ".. كشف غموض واقعة العثور على جثة منجد بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتبين أنه حال عرضه بيع فرد خرطوش على 3 أشخاص، وحال قيامه بإخراج السلاح لتجربته انطلق منه عياراً عن طريق خطأ وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "منجد، 20 سنة-مقيم بدائرة المركز" بطريق قرية زاوية بلتان/السفاينة دائرة المركز، وبها إصابة بعيار خرطوش بالصدر.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن المجني عليه كان برفقه ثلاثة مزارعين –لهم معلومات جنائية مسجلة–مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال تواجدهم رفقة المتوفى بقطعة أرض ملك أحدهما، عرض عليه المجني عليه بيع فرد خرطوش، وحال قيامه بإخراج السلاح لتجربته انطلق منه عياراً عن طريق خطأ وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وأرشدوا عن السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.