مصرفيون يتوقعون زيادة معدل الاقتراض بعد تخفيض سعر الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قال مصرفيون وروؤساء بنوك لمصراوي، إن قرار البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة سيكون له آثار إيجابية تتمثل في تقليل التكلفة على المستثمرين، وبالتالي زيادة معدلات الاقتراض بالبنوك.

وكان البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي قرر خفض الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهر بعد خفضها في الاجتماع السابق بشهر أغسطس.

وتستهدف البنوك، زيادة تمويل المشروعات الجديدة أو القائمة أكثر من تعظيم حجم الربحية لأن زيادة انتعاش الاقتصاد ينعكس على تحسن عمل البنوك باعتبارها جزء من الاقتصاد الرسمي، بحسب رؤساء بنوك تحدث لهم الخليج 365.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن المستثمرين سيكونوا أكثر المستفيدين من خفض الفائدة، حيث يساهم القرار في تقليل تكلفة الفائدة على المشاريع التي ترغب في إجراء توسعات رأسمالية أو المشاريع المرتبطة بسعر الكوريدور.

وأوضح عكاشة، أن انخفاض الفائدة يساهم في زيادة معدلات الاقتراض بالبنوك بصفة عامة في ظل انخفاض الفائدة وبالتالي ينعكس علي زيادة معدلات الإنتاج والتوظيف، وزيادة تشغيل الأموال وتقليل تراجع ربحية البنوك.

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وقال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري، لمصراوي، إن إبقاء البنوك على فائدة الشهادات دون تغيير مع خفضها على الإقراض تقلل نسبيا من ربحية البنوك ولكن ليس بدرجة كبيرة.

وأوضح جاد الله، أن البنوك ستبحث عن تمويل المشروعات الاستثمارية بشكل أكبر، خاصة مع تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة وفقدان بريقها التي تعد أحد المصادر في تعزيز ربحية البنوك .

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن المستثمرين والحكومة يعدان أكثر المستفيدين من قرار خفض الفائدة حيث تراجع الفائدة يعزز من زيادة معدلات الاقتراض بالبنوك نتيجة تراجع الفائدة كما تقلل من أعباء تكلفة الفائدة على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن زيادة معدلات الاقتراض من البنوك لدعم مشروعات تنموية أو صغيرة ومتوسطة يساهمان في زيادة معدلات الإنتاج وهذا هو دور البنوك الرئيسي في دعم الاقتصاد المصري مع تحقيق ربحية.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، إن خفض الفائدة يساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية وبالتالي يرتفع الطلب على الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم وهو ما يساهم في سرعة تشغيل الأموال بالبنوك وزيادة معدلات الإنتاج.

وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية إن المستثمرين ووزارة المالية أكثر المستفيدين من خفض الفائدة نظرا لتقليل أعباء تكلفة الفائدة.