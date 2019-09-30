حريق كابل يثير ذعر أولياء أمور طلاب مجمع مدارس ببولاق- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
سادت حالة من الذعر بين أولياء الأمور، خوفًا على حياة أبنائهم الطلاب لدى نشوب حريق في كابل الكهرباء الرئيسي بمحيط مجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور.
أسرع الأهالي لإخماد الحريق أمام مجمع مدارس الشعراوي بترعة عبد العال 2 باستخدام "جرادل" الرمال وطفايات الحريق اليدوية ونجحوا في إخماده دون إصابات.
بسؤال مصدر مسؤول بالحماية المدنية بالجيزة، أفاد بعدم ورود أي بلاغ من شرطة النجدة أو غرفة عمليات المحافظة.
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