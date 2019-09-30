من المفترض أن يمثل أمام القضاء هذا الأسبوع، فرار النائب بالبرلمان الجزائري بهاء الدين طليبة عبر...

تمكن النائب بالبرلمان الجزائري بهاء الدين طليبة من مغادرة الجزائر عبر الحدود البرية مع تونس، حسبما كشفته صحيفة " الشروق" الجزائرية أمس الأحد 29 سبتمبر 2019

وقالت إن طليبة فر خارج الجزائر في وقت كان من المنتظر أن يمثل أمام القضاء هذا الأسبوع .

وكان البرلمان قد رفع الأسبوع الماضي الحصانة البرلمانية عن النائب عن ولاية عنابة بهاء الدين طليبة الذي رفض التنازل عنها طوعا، حيث تم التصويت بالأغلبية في إقتراع سري لصالح رفعها رغم توسلات النائب المذكور لزملائه عن طريق رسائل نصية هاتفية أرسلها لهم، إدعى فيها أنه ضحية مؤامرة، في حين تعاطف النواب مع زميلهم إسماعيل بن حمادي وصوتوا ضد رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقد طلبت وزارة العدل من مكتب البرلمان في التاسع من سبتمبر الماضي رفع الحاصة البرلمانية عن نائب ولاية عنابة، بهاء الدين طليبة، للسماح بمتابعته في قضايا فساد، حيث تمت إحالة الطلب على اللجنة القانونية للبرلمان لدراسته.

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وكان رجل الأعمال طليبة المنحدر من ولاية الوادي والمقيم بعنابة، من الوجوه التي يشتبه تورطها في قضايا فساد، ومحل مطالب شعبية بمتابعتها من طرف الكثير من الجزائريين.

وشغل المعني في العهدة السابقة منصب نائب رئيس البرلمان .