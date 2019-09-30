ردت المحكمة الإدارية التونسية اليوم، طلبات الاستئناف ضد الطعون المقدمة بنتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، ما يتيح للهيئة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية، حسبما ذكر موقع روسيا.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الربوعي، إن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات، والمقدمة من 5 مرشحين همسيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم بولبيار وسليم الرياحي.
ومن المرجح أن تؤكد النتائج الأولية عبور المرشح المستقل سعيد، ومرشح حزب "قلب تونس" القروي إلى الدور الثاني الذي ينتظر أن يجرى في 13 أكتوبر المقبل.
ومن المنتظر أن يتقرر الإفراج عن القروي في ظل مخاوفمن أن يؤدي الإبقاء عليه في السجن لإلغاء نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم تكافؤ الفرص مع منافسه قيس سعيد، الأمر الذي أعربت عنه هيئة الانتخابات، وحذر منه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وهيئات وشخصيات سياسية.
وفي ما يتعلق بالحكم في ملف القروي بفك القضاة إضرابهم المتواصل منذ 20 سبتمبر الجاري، هناك توجه لعودة القضاة إلى العمل بدءا من اليوم، ما سيمثّل خطوة إيجابية في ملف القروي خلال جلسة الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يرد استئناف الطعون في رئاسيات تونس وازدياد فرص الإفراج عن القروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.