سلسلة تفجيرات في الصومال‎

حدثت تفجيرات انتحارية اليوم، تبنتها "حركة الشباب" الصومالية، واستهدفت التفجيرات قاعدة عسكرية أمريكية جنوب الصومال، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وحسب شهود عيان فقد شوهدت ألسنة اللهب تنبعث

من الموقع العسكري للوحدات الأمريكية في بلدة بلدوكلي الواقعة شمال غربي العاصمة مقديشو جنوب البلاد، من دون الإفادة عن وقوع إصابات، فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي استهدف القاعدة.

أفادت مصادر باستهداف موكب عسكري إيطالي اليوم في الصومال، دون أن تشير إلى وقوع إصابات، فيما قالت وزارة الدفاع الإيطالية إنها تحقق في الحادث.