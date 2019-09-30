أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته بلقاء الشخص الذي فضح مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني، وقال إن من حقه مقابلة هذا المخبر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وكتب ترامب على تويتر:"على غرار أي أمريكي، أنا أستحق أنألتقي بمن يتهمني" وبأي شخص زوده بالمعلومات.
وأضاف: "هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ عواقب وخيمة!".
ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسئولين عنه بأن الرئيس الجمهوري "طلبتدخل" أوكرانيا عبر التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيون والجمهوريون عن مصداقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.
وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطا على كييف، حسب الديمقراطيين، رابطًا ضمن التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطلب مقابلة مخبر مكالمة أوكرانيا: أستحق لقاء من يتهمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.