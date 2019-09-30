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ترامب يطلب مقابلة مخبر مكالمة أوكرانيا: أستحق لقاء من يتهمني

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أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته بلقاء الشخص الذي فضح مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني، وقال إن من حقه مقابلة هذا المخبر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

وكتب ترامب على تويتر:"على غرار أي أمريكي، أنا أستحق أن

ألتقي بمن يتهمني" وبأي شخص زوده بالمعلومات.

وأضاف: "هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ عواقب وخيمة!".

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ومنذ أن أبلغ عنصر استخبارات المسئولين عنه بأن الرئيس الجمهوري "طلب

تدخل" أوكرانيا عبر التحقيق في نشاطات خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، يتحدث الديمقراطيون والجمهوريون عن مصداقية هذا المخبر ويتبادلون اتهامات بالفساد.

وفي محادثته الهاتفيّة نهاية يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مارس ترامب ضغوطا على كييف، حسب الديمقراطيين، رابطًا ضمن التحقيق حول بايدن بصرف مساعدات أمريكية.

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