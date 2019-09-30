رفض الطعون المقدمة في نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية

قضت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، برفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وكانت الطعون مقدمة من قبل 5 مترشحين وهم : سيف
وقد أجريت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة، حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي ، الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين؛ ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.
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