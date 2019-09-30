عبدالله عبدالله يفوز في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، اليوم الإثنين، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، بالرغم من تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي: "حصلنا على غالبية الأصوات في هذه الانتخابات، لن تجري جولة ثانية"، في حين لم تعلن اللجنة الانتخابية بعد عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 أكتوبر. اقرأ أيضاً.. انفجارات تهز مدناً أفغانية خلال انتخابات الرئاسة

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