هجوم إرهابي يستهدف قاعدة عسكرية في الصومال

استهدف هجوم إرهابي قاعدة عسكرية أميركية في بلدة بلدوجلي الصومالية كما استهدف هجوم منفصل رتلاً عسكرياً أوروبياً في العاصمة مقديشو، اليوم الإثنين. بحسب ماقال شاهد من رويترز، ومصدر أمني.

ولحقت أضرار شديدة بمركبة مدرعة ترفع علماً صغيراً لإيطاليا في مقديشو. ولم يتضح إن كان هناك أي خسائر بشرية. بحسب ما روى صحفي من رويترز.

وقال مصدر أمني إن تفجيراً وقع في قاعدة تديرها قوات خاصة أميركية وأعقبه إطلاق نيران أسلحة صغيرة، صباح اليوم الإثنين.

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