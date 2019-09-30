تونس: رفض نهائي للطعون في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

اكرم الفي- تونس (الاتحاد)

رفضت محكمة الاستئناف التونسية، اليوم، كافة الطعون المقدمة في نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية. وبذلك يخوض كل من قيس سعيّد ونبيل القروي الجولة الثانية من الانتخابات في 13 أكتوبر المقبل.

وكان 5 مرشحين قدموا طعوناً في نتائج الانتخابات، هم سيف الدين مخلوف ويوسف الشاهد وناجي جلول وحاتم وبولبيار وسليم الرياحي.

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وحل المرشح قيس سعيّد أولاً بـ 18,4% من الأصوات في الدورة الأولى أمام منافسه نبيل القروي الذي حصل على 15,58% من الأصوات ومازال نبيل القروي مسجوناً بعد رفض القضاء التونسي الإفراج عنه لخوض حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية.