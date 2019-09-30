أسرى فلسطينيون يواصلون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في سجون إسرائيل

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان اليوم، إن مدد إضراب الأسرى عن الطعام تتراوح بين سبعة أيام إلى79 يوماً . اقرأ أيضاً... الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة وإضراب أسرى "عسقلان"

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