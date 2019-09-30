كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: إعادة فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية،اليوم الاثنين، إعداة فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا أمام حركة التجارة والمسافرين، وذلك بعد إغلاق دام نحو 5 سنوات.

وأوضحت في بيان أن المعبر المشترك بين العراق وسوريا أعيد افتتاحه امام حركة التجارة والمسافرين.

وكان معبر القائم البوكمال قد أغلق منذ العام 2014 خلال سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على المعبر والعديد من الأراضي العراقية.

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر من عام 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار في غرب البلاد من تنظيم "داعش"، حيث كانت البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غربي بغداد، آخر معقل للتنظيم قبل سقوطه في العراق.

والقائم متاخمة لبلدة البوكمال السورية والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم، وتقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.

وتربط العراق وسوريا 3 معابر بمسميات مختلفة على الجانبين، وهي معبر ربيعة من جهة العراق، والذي يقابله اليعربية في سوريا، والوليد من جهة العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، والقائمة ومقابله البوكمال من في سوريا.

استعادة معبر القائم الحدودي مع سوريا من "داعش"

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ونجحت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في استعادة منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا ورفعت العلم العراقي فيه.

كما استعادت قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري حيي السكك والتنك جنوب غرب مدينة القائم، فضلاً عن اقتحام حي غزة جنوب مدينة القائم، ولا تزال المعارك دائرة هناك.

وباشرت ألوية من الحشد الشعبي، بإسناد من القوات الجوية العراقية، باقتحام مركز قضاء القائم من المحور الجنوبي، بحسب بيان لإعلام الحشد.

مبروك للعراق طرد الإرهاب

من جانبها أبدت سونيا يعقوب، أحد رواد التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، سعادتها بعمليات الجيش العراقي في القضاء على داعش، معلقة: "مبروك جيشنا طرد الإرهاب من كل أرض العراق..فداكا روحي واولادي وكل ما أملك ياوطني الحبيب".

يوم تحرير العراق من "داعش"

وقال حسن زعتر، إن اليوم هو بمثابة تحرير العراق: "اليوم حررت القوات العراقية مدينة القائم، وبهذا تحرر كامل العراق من داعش".