كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تحرش رئيس الوزراء البريطاني بالنساء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مزاعم بأن جونسون تلمس امرأتين قبل 20 عامًا.

في الوقت الذي يستعد فيه جونسون لقيادة المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، تعرضت علاقاته السابقة مع العديد من النساء للتدقيق. وطغت المزاعم على المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي افتتح يوم الأحد.

وكتبت "شارلوت إدواردز" كاتبة عمود في صحيفة صنداي تايمز أن جونسون قد تحرش بها في مأدبة غداء في عام 1999 عندما كان رئيس تحرير مجلة "The Spectator".

وأضافت: "تحت الطاولة، شعرت بيد جونسون على فخذي. وبعدها ارتفعت على ساقي، وجعلني أجلس فجأة صالبة.

وقالت إدواردز إنها بعد الوجبة، أقامت امرأة أخرى وجلست على الجانب الآخر من جونسون.

وأضافت إدواردز: أن المرأة الأخرى قالت إن جونسون تلمسها كذلك.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين: "هذا الادعاء غير صحيح".

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وبعد أن نفي "داونينج ستريت"، قالت إدواردز على تويتر: "إذا لم يتذكر رئيس الوزراء الحادث، فمن الواضح أن لدي ذاكرة أفضل مما يفعل".

ورفض وزير المالية "ساجيد جاويد" مرارًا وتكرارًا معالجة هذه المزاعم عند استجوابه اليوم الاثنين.

وقال جافيد لبي بي سي: "لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، وقبل كل شيء لم يكن من الممكن أن تكون هذه الإدعاءات غير صحيحة تمامًا".

قالت الحكومة المحلية التي يديرها حزب العمال في لندن يوم الجمعة إنها أحالت جونسون إلى هيئة مراقبة الشرطة البريطانية لإجراء تحقيق محتمل بشأن مزاعم بسوء سلوك تتعلق بـ "سيدة أعمال أمريكية" بينما كان عمدة لندن.

وتأتي الإحالة في أعقاب مزاعم، نشرت لأول مرة في صحيفة صنداي تايمز، بأنه عندما كان جونسون عمدة، أخفق في إعلان صلات شخصية وثيقة لرائد الأعمال الفنية جينيفر أركوري الذي حصل على آلاف الجنيهات في تمويل الأعمال العامة والأماكن في رحلات تجارية رسمية.

ولدى سؤاله عن الحالة، قال المتحدث باسم جونسون: "لقد قام رئيس الوزراء بصفته عمدة لندن بالكثير من العمل عند بيع عاصمتنا في جميع أنحاء العالم، متغلبًا على طبول لندن والمملكة المتحدة".

