كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تستعد للرد على قرار واشنطن برفض منح تأشيرات المندوبين الروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو قد تلجأ إلى الدعوة إلى نقل مقر الأمم المتحدة وسط رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعشرة أعضاء من الوفد الروسي لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، استعداد موسكو للرد على قرار واشنطن برفض منح تأشيرات المندوبين الروس للمشاركة في أحداث الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال "ريابكوف" في مقابلة مع مجلة Mezhunarodnaya Zhizn (الحياة الدولية): "في حديثنا عما إذا كنا سنطلق حرب التأشيرة، كما تعلمون، فإن هذه الحرب مستمرة بالفعل وكانت الولايات المتحدة هي التي بدأت بها".

وأشار المسؤول، إلى أن الدبلوماسيين الروس قد حثوا نظرائهم الأمريكيين مرارًا وتكرارًا على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسألة بدلاً من التصرف وفقًا لمبدأ "العين بالعين".

وأضاف: "حتى الآن، كانت كل الجهود تذهب سدى. من الواضح أن أولوياتنا تتعارض مع الأولويات التي صاغها أولئك الذين وضعوا سياسة واشنطن الروسية. يبدو أنهم يقتصرون على محاولة التحدث إلينا من موقع قوة على الرغم من أنه من الواضح للجميع أن مثل هذه السياسة محكوم عليها بالفشل".

جاء البيان، بعد أيام قليلة من تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، للصحفيين بأنه لا يمكن لموسكو ترك الوضع حول رفض التأشيرة "دون رد".

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وقال "لافروف": "بالتأكيد سنأخذ هذا الوضع في الاعتبار في المرة القادمة التي تقام فيها أحداث دولية في نيويورك أو في أي مكان آخر على أراضي الولايات المتحدة. سنقوم بفحص وإعادة فحص 10 مرات إذا تلقى المسؤولون الذين يصدرون تأشيرات أي تعليمات من قيادتهم، وخاصة وزارة الخارجية".

في وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إحجام الولايات المتحدة عن تقديم تأشيرات للمسؤولين الروس الذين كانوا يحضرون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) كان عملاً من عدم الاحترام.

كما دحضت الوزارة، الادعاءات بأن المسؤولين فشلوا في تقديم وثائق التأشيرات في الوقت المناسب.

وأشارت المتحدثة ماريا زاخاروفا، إلى أن: "يشير الجانب الأمريكي إلى مشكلة فنية، إلى الموعد النهائي لتقديم المستندات. هذا غير صحيح. تم تقديم المستندات في الموعد المحدد الذي قدمه الدبلوماسيون الأمريكيون. تم إرجاع المستندات التي تم تقديمها مسبقًا، قبل شهرين من السفر، وقيل إن المستندات قد تم تقديمها في وقت مبكر جدًا".

وقالت في وقت سابق، إن العديد من أعضاء الوفد الروسي لم يتلقوا تأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمتد من 24 إلى 30 سبتمبر في نيويورك.

وأضافت، أنه بشكل عام، لم يحصل 10 أعضاء في الوفد على تأشيراتهم، بما في ذلك رئيس الأمانة العامة لوزارة الخارجية الروسية سيرجي بوتين وكذلك كبار المشرعين كونستانتين كوساتشيف وليونيد سلوتسكي.