كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق جاك شيراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقف الآلاف من الفرنسيين، على جانبي شوارع باريس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الأسبق جاك شيراك، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من الساسة الفرنسيين.

وستقام جنازة عسكرية للرئيس الراحل عند فندق أوتيل ديزينفاليد بوسط باريس، حيث يوجد جثمانه لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن ينقل فى موكب إلى كنيسة سان سولبيس.

يشيع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الاثنين إلى مثواه الأخير في مراسم يشارك فيها رؤساء دول وحكومات أجنبية، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت. وتوفي شيراك الخميس عن 86 عاما، وحظي الأحد بتكريم شعبي لافت شارك فيه الآلاف، يعكس المكانة التي يحظى بها شيراك في قلوب الفرنسيين.

يشارك الاثنين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة أجنبية بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مراسم تشييع وتأبين الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت.

زعماء العالم يحضرون الجنازة

وذكر قصر الإليزيه أن بين الرؤساء الذين أعلنوا حضورهم الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والكونغولي دينيس ساسو نغيسو ورئيسي الوزراء اللبناني سعد الحريري والمجري فيكتور أوربان.

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ومن الشخصيات الأجنبية التي يتوقع حضورها سياسيون كانوا في الحكم في عهد شيراك، مثل المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر ورئيس الوزراء الاسبق الإسباني خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والرئيس السنغالي الأسبق عبدو ضيوف.

في المقابل، أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس لن يتمكن من الحضور بسبب المرض، وسيمثله ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن.

وستجرى هذه المراسم للرئيس الأسبق الذي توفي الخميس عن 86 عاما، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كنيسة سان سولبيس عند حدود الساعة 12,00 (10,00 ت غ)، وبحضور الرؤساء الفرنسيين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي وفاليري جيسكار ديستان.

ومن المتوقع أن تحضر الطبقة السياسية الفرنسية بشكل كبير. لكن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي اعتبر والدها شيراك "عدوا"، تراجعت عن المشاركة بعدما أبدت عائلة شيراك تحفظات.



