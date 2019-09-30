كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمير هاري ينضم إلى دورية مكافحة الصيد غير المشروع في ملاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سينضم الامير هاري البريطاني الى دورية لمكافحة الصيد غير المشروع مع حراس الحديقة المحليين في ملاوي اليوم الاثنين لتسليط الضوء على أعمال الحفاظ على البيئة وهي المحطة الاخرى في رحلة عائلته في جنوب افريقيا.

وتحدث الأمير هاري البريطاني "دوق ساسكس" خلال حفل استقبال في مقر المفوض السامي البريطاني في ليلونغوي، مالاوي في 29 سبتمبر 2019.

وغادر دوق ساسكس وزوجته ميجان وابنهما أرشي البالغ من العمر أربعة أشهر في جنوب إفريقيا لزيارة بوتسوانا وأنغولا وملاوي.

وصل هاري إلى مالاوي يوم الأحد، والتقى بالرئيس "بيتر موثاريكا"، وزار أيضًا كلية للقاء شابات تم دعم تعليمهن جزئيًا من قبل كوينز كومنولث تراست.

ويوم الاثنين، سيتوجه هاري إلى متنزه "لاوندي" الوطني في ملاوي، حيث سيحيي في الموقع التذكاري الجندي البريطاني "ماثيو تالبوت"، الذي قُتل في مايو أثناء مشاركته في عمليات مكافحة الصيد الجائر في البلاد.

وسينضم أيضًا إلى دورية لمكافحة الصيد الجائر مع حراس الحديقة المحليين ويشهد مظاهرة ضد الصيد الجائر تقوم بها حراس محليون وجيش المملكة المتحدة.

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وكتب هاري في صحيفة ديلي تلغراف قبل رحلته الوطنية للحديقة: "أن الحفاظ على الطبيعة "أساسي لبقائنا".

وأضاف: "لكن لا يمكننا تحمل عقلية" هم أو نحن.

ويحتاج البشر والحيوانات وموائلهم بشكل أساسي إلى التعايش أو في غضون السنوات العشر القادمة، ستصبح مشكلاتنا في جميع أنحاء العالم أكثر قابلية للإدارة ".

ويقوم هاري، حفيد الملكة إليزابيث والسادس في خط العرش، بزيارة جنوب إفريقيا منذ عقدين لقضاء العطلات وأعمال الحفظ.

ويوم الثلاثاء، سيزور هاري مركزًا صحيًا وبرنامج توعية للصحة الإنجابية للشباب في ملاوي.

وسينضم هاري بعد ذلك إلى ميجان وأرشي في جنوب إفريقيا في زيارة للبلدة يوم الأربعاء بالقرب من جوهانسبرغ.

كما سيلتقون "غراسا ماشيل" أرملة أيقونة جنوب إفريقيا المناهضة للفصل العنصري "نيلسون مانديلا"، وسيلتقي بالرئيس سيريل رامافوسا قبل المغادرة إلى لندن.

