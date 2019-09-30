كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مراقبة الطيران" ببريطانيا: قد يواجه عملاء "توماس كوك" تأخير لمدة شهرين لاسترداد الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة مراقبة الطيران في بريطانيا اليوم الاثنين أن المبالغ المستردة من الحجوزات التي قام بها عملاء "توماس كوك" قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعًا لأن الهيئة التنظيمية لا تملك جميع المعلومات اللازمة من شركة السفر المنهارة.

وقالت هيئة الطيران المدني إنها ستطلق نظامًا جديدًا للدفع عبر الإنترنت الأسبوع المقبل للحجوزات التي تتم بطرق دفع أخرى بخلاف الخصم المباشر، وستمكن العملاء من استرداد الأموال في غضون 60 يومًا من استلام نماذج الاسترداد.

وسيتم استرداد إجمالي 100000 عملية حجز تمت بواسطة الخصم المباشر في غضون 14 يومًا القادمة.

ومن المقرر أن تعمل 53 رحلة في 30 سبتمبر، ويعود 8000 شخص بعد انهيار شركة السفر البريطانية المنهارة توماس كوك، حسبما ذكرت الجهة المنظمة.

وقالت CAA إن أكثر من ثلثي إجمالي عدد العملاء قد تمت إعادتهم إلى وطنهم.

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وانهارت شركة السياحة البريطانية توماس كوك في ساعة مبكرة من يوم الإثنين 23 سبتمبر، بعد فشلها في تأمين التمويل اللازم، تاركةً ورائها عشرات الآلاف من المصطافين عالقين في الخارج.

وذكرت الحكومة البريطانية أن الشركة قامت بإعادة 150 ألف سائح بريطاني، في وجهات سياحية بجميع أنحاء العالم، وستكون أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد في زمن السلم.

وبدأت العملية اليوم الاثنين، وقال مسؤولون أن التأخير أمر لا مفر منه.

وقالت سلطة الطيران المدني أن شركة توماس كوك توقفت عن العمل، وستتوقف شركات الطيران الأربع التابعة لها، وسيفقد موظفوها البالغ عددهم 21 ألف موظف في 16 دولة وظائفهم، بما في ذلك تسعة آلاف موظف في المملكة المتحدة.

