كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عسكري بريطاني: نحن في حرب يوميًا بسبب الهجمات الإلكترونية من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم رئيس أركان الجيش البريطاني، نيك كارتر، أن بريطانيا في حالة حرب كل يوم بسبب الهجمات الإلكترونية المستمرة من روسيا ودول أخرى.

وقال "كارتر"، في خطاب ألقاه يوم أمس الأحد لمهرجان كلايفين الأدبي، الذي حضره أيضًا الجنرال الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية ديفيد بترايوس، أيضًا، إن: "الطابع المتغير للحرب كشف النقاب عن الفروق التي لم تعد قائمة بين السلام والحرب".

وأضاف "كارتر": "أشعر أنني الآن في حالة حرب، لكنها ليست حربًا بالطريقة التي كنا قد حددناها في الماضي. وذلك لأن المنافسة بين القوى الكبرى ومعركة الأفكار مع الجهات الفاعلة من غير الدول تهددنا بشكل يومي".

وأشار "كارتر"، إلى "التفسير المزعوم لروسيا والصين للقواعد التي تحكم المشاركة الدولية والتي زعم أنها تهدد الأساس الأخلاقي والقانوني الذي نطبق عليه قاعدة النزاع المسلح".

ووصف روسيا، بأنها "تهديد اليوم أكثر بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات".

وادعى "كارتر": "تتطور طبيعة الحرب [...] هناك نقاش نحتاج إلى أن نجريه حول كيف يبدو مستقبل الحرب"، مصرًا على أن المفهوم التقليدي للحرب يجري فقط على البر والبحر والهواء هو بالفعل عفا عليه الزمن.

ولفت "كارتر" أن "الشيء الأساسي الذي سيمنحك الشحذ الذي تحتاجه هو الطريقة التي تربط بها المعلومات معًا، لذلك نحن مندمجون بشكل صحيح في كل مستوى".

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كما زعم "كارتر"، أن "حرب المستقبل ستكون مركزية للغاية للمعلومات. وأن على الجيش البريطاني أن يوازن بين تدريب القوات المسلحة على أشكال الحرب الجديدة ومواكبة رادع عسكري تقليدي قوي، وهو أمر لا يزال قائمًا في مكان في دول البلطيق".

بالإضافة إلى ذلك، أوضح كارتر أنه يشارك، بترايوس، وجهة نظره حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "أعظم هدية لحلف الناتو منذ نهاية الحرب الباردة".

وتابع: "لقد واجه الناتو بعض التحديات السياسية الخطيرة في الوقت الحالي. لقد كان بوتين مفيدًا للغاية في حثنا على إثبات حجة سبب تحديثنا".

موسكو ترفض الاتهامات المتعلقة بالهجمات الإلكترونية

وقد رفضت روسيا، مرارًا، الاتهامات بتورطها في الهجمات الإلكترونية العالمية، حيث انتقد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، المزاعم بأنها "لا أساس لها على الإطلاق" و "سخيفة".

ونفت روسيا مرارًا وتكرارًا تورطها في الهجمات الإلكترونية في الخارج، مع تأكيد المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف، أن "هذه اتهامات لا أساس لها على الإطلاق، والتي غالبًا ما تكون سخيفة ولا تدعمها حقائق ملموسة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، العام الماضي، إنه فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية: "في الدول الغربية، وأصبح مجاملة شائعة هي اتهام روسيا بشكل منهجي في مثل هذه الجرائم".