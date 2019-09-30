ضحايا “الحريك”.. انتشال جثث جديدة في شاطئ “زناتة” والحصيلة مرشحة للارتفاع

أسفرت عمليات البحث عن ضحايا “الزودياك” المنكوب بشواطئ زناتة ضواحي المحمدية، صباح اليوم الإثنين، عن انتشال جثث 4 من الشبان الذين كانو ينوون الهجرة انطلاقا من شواطئ الأطلسي.

مصادر مطلعة أكدت “لليوم 24″، أن الأمر يتعلق بأربعة ذكور تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، تم نقل جثامينهم إلى مستودع الأموات لإخضاعهم للتشريح.

وكانت عمليات البحث قد انطلقت صباح يوم السبت الماضي، بعد أن لفظت أمواج البحر جثث سبعة مواطنين، ضمنهم فتاة عشرينية، فيما تم العثور على ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي تم نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت السلطات المحلية قد سخرت طائرة هيليكوبتر وفرقة من الغواصين للمساهمة في عمليات البحث عن ضحايا مفترضين، فيما حلت قيادات من الدرك الملكي والوقاية المدنية للإشراف على هذه العمليات.