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بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، انطلقت قبل قليل مراسيم تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، بإحدى كنائس باريس.
ومثل ولي العهد الملك محمد السادس، في المراسيم الرسمية للجنازة، ودخل مبنى الكنيسة مرفوقا بوزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.
ووصل نعش الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، إلى كنيسة سان سولبيس في باريس، حيث بدأت مراسم الجنازة الرسمية بحضور ثلاثين من قادة العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغصت ثاني أكبر كنيسة في العاصمة الفرنسية بألفي مدعو بينهم ثمانون شخصية أجنبية من رؤساء دول وحكومات وقادة سابقين وأفراد عائلات مالكة.
المراسيم التي ترأسها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، حضرها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند والأسبق ساركوزيد كما حضر المراسيم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة ولي العهد الأمير مولاي الحسن.. بدء مراسم تشييع جاك شيراك بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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