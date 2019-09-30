سعد لمجرد ينضم إلى قائمة نجوم “إم بي سي 5 “.. رفقة والدته

انضم النجم المغربي، سعد لمجرد، إلى قائمة النجوم المغاربة، الذين يلتقيهم الجمهور عبر شاشة قناة “إم بي سي 5″، إذ أسندت إليه مهمة أداء جنيريك مسلسل “دابا تزيان”.

وكشفت مصادر “اليوم24” أن لمجرد سيؤدي جنيريك المسلسل، الذي تعود به والدته نزهة الركراكي، رفقة زميلها محمد الجم إلى شاشة التلفاز، رفقة عدد من الممثلين في العمل، الذي يشرف عليه المخرج هشام الجباري.

وسبق أن زار لمجرد طاقم المسلسل في كواليس التصوير، أثناء زيارته الأخيرة للمغرب.

العمل، الذي تكلفت بتنفيذه شركة إنتاج مغربية لصالح “mbc مغرب”، يعرف مشاركة كل من مجدولين الإدريسي، وعزيز حطاب، والممثلة الشابة سلمى السيري، والممثل الشاب سيمو سدراتي، ولاتزال حلقاته تصور إلى حدود الساعة.