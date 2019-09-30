دور 32 مكرر لكأس “كاف”.. أحد هذه الأندية سيكون خصما للحسنية والنهضة

يتعرف فريقا حسنية أكادير، ونهضة بركان، على منافسيهما في الدور 32 مكرر لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، مستهل أكتوبر القادم، بعد عملية سحب قرعة دور قبل المجموعات.

ولن يخرج مخصم ممثلا كرة القدم الوطنية، في كأس “كاف”، عن أحد الأندية 16، التي ودعت الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، نهاية الأسبوع الماضي.

وسيكون النهضة والحسنية، في نزال مع أحد الفرق التالية: النصر الليبي، أو نواذيبو الموريتاني، أو غرين إيغلز الزامبي، حوريا كوناكري الغيني، أشانتي كوتوكو الغاني، فوسا جونيور الملغاشي، كارا التوغولي، غور ماهيا الكيني، إليكت سبور من التشاد، كوتي دي أور من السيشيل، يانغ أفريكانز من تنزانيا، كانو سبورت من غينيا الأستوائية، انييمبا النيجيري، يونياو دي سونغو من الموزمبيق، كمبالا سيتي من أوغندا.

هذا بالإضافة لانتظار قرار “كاف”، لتحديد مغادر دوري الأبطال، بين الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل نهضة بركان لهذا الدور، بعد تجاوزه أشانتي غولد الغاني، بينما اجتاز حسنية أكادير، فريق الاتحاد الليبي.