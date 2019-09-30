مانشستر سيتي يستهدف إبرام صفقة دفاعية بارزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع مدافع ليستر سيتي، لتعزيز خطه الدفاعي.

وقالت إذاعة "توك بورت" عن صحيفة "فوتوسبور" التركية، إن مانشستر سيتي سيتنافس مع جاره مانشستر يونايتد على ضم مدافع ليستر سيتي والمنتخب التركي كالجار سويونكو.

ويعتبر سويونكو من أبرز لاعبي ليستر في الموسم الحالي، وعوض بنجاح رحيل هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد.

ويعاني مانشستر سيتي حاليا من نقص حاد في المدافعين نتيجة الإصابة التي تعرض لها المدافع الفرنسي إيميريك لابورت، في وقت تعرض فيه جون ستونز لإصابة هو الآخر، علما بأن الفريق فقد خدمات البلجيكي فينسنت كومباني لصالح أندرلخت.

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واضطر مدرب سيتي جوسيب غوارديولا للاستعانة بلاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو للعب في عمق الدفاع إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي.

وتابعت الصحيفة التركية أن أي انتقال محتمل لسويونكو إلى مانشستر سيتي أو يونايتد، لن يتم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن مانشستر سيتي أبدى اهتمامه بضم سيونكو قبل انضمامه إلى ليستر سيتي، عندما كان لاعبا في صفوف فولفسبورغ العام 2018.