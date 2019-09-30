برشلونة متفائل بمشاركة ميسي أمام إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بات قريبا من التعافي من الإصابة واللعب بشكل طبيعي في مباريات فريقه هذا الموسم.
وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت"، فإن ميسي قد يتواجد في مباراة الأربعاء المقبل أمام إنتر ميلان في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب الكامب نو.
وأوضحت أن ليونيل ميسي يتطور بشكل أفضل مما كان متوقعًا في البداية، الأمر الذي يقربه من التواجد في قائمة الفريق الكاتالوني أمام إنتر ميلان، سواء بالدخول في التشكيل الأساسي أو كبديل على دكة الاحتياط.
وتابعت الصحيفة أن الاستطالة الصغيرة التي عانى منها ليونيل ميسي أمام فياريال بالليغا، لم تكن شديدة، وهو ما يزيد التفاؤل حول مشاركته المحتملة أمام النيراتزوري.
وشددت على أن الفريق الكاتالوني يرفض المخاطرة بالبرغوث الأرجنتيني، حيث يرغب النادي في تجنب حدوث انتكاسات جديدة لميسي.
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