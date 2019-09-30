سائق يقتحم مطعما بسيارته في نابلس ويصيب 17 بجراح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 17 شخصًا بجراح، اليوم، الإثنين، جرّاء اقتحام سائق مطعمًا بسيارته في دوار الشهداء بمدينة نابلس.
وبحسب بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن جراح أحد المصابين وصفت بالخطيرة، فيما أصيب الآخرون بجراح متوسطة.
ونقل المصابون جميعًا لتلقي العلاج في مشافي المدينة.
وبحسب شهود عيان "حدثت مشكلة مع أحد أصحاب إحدى المحلات بالمنطقة، وقام صاحب الجيب بركوب سيارته ودهس من كان في المكان".
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