مجد الكروم: مشاركة واسعة في مهرجان "ليالي المجد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت بلدة مجد الكروم في منطقة الشاغور فقرات رائعة من الفن والموسيقى في مهرجان "ليالي المجد" الذي أقيم للسنة السادسة على التوالي، بمبادرة من المجلس المحلي والمركز الجماهيري.

واستقطب المهرجان آلاف الزائرين من مختلف أنحاء البلاد على مدار 3 أيام متتالية، بحيث تخلل المهرجان فقرات فنية وموسيقية عديدة، بالإضافة إلى فعاليات للأطفال وبازارات للأعمال اليدوية والإكسسوارات ومحطات عديدة أخرى.



وقالت مديرة المركز الجماهيري في مجد الكروم، آية مناع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المهرجان استقطب حضورا رائعا كما احتضن فقرات فنية رائعة، ونحن فخورون جدا باستضافة الفنانين الذين تواجدوا معنا على مدار 3 أيام، كما أننا فخورون بكل الجمهور الذي حضر من كافة بلداتنا العربية".

وأضافت أنه "في ظل العنف والجريمة المتفشية في مجتمعنا، هذا هو ردنا وجوابنا لكل هذه الجرائم. جئنا لنقول مجد الكروم تغني للفرح وهناك فسحة للفرح وهذه رسالتنا ومرآتنا للخارج باعتبار أن شعبنا يستحق الفرح والحياة وبإمكانه اتقان الفنون وبلوغ أعلى المستويات".

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ودعت مناع إلى "تبني مثل هذه الفعاليات والمشاريع الفنية في كافة بلداتنا العربية، وأن تحذو حذو مجد الكروم في دعم الثقافة والفن، حتى نحارب العنف والجريمة ونردعها من مجتمعنا".

وقال رئيس مجلس محلي مجد الكروم، سليم صليبي، لـ"عرب 48" إننا "نؤمن بأن محاربة ظاهرة العنف والجريمة تبدأ من خلال تبني مثل هذه المشاريع والفعاليات الفنية، خصوصًا عندما نتحدث عن مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا وهذا ما يعزز من الحوار والنسيج الاجتماعي".

وأكد أن "المجلس المحلي والمركز الجماهيري سيواصلان دعمهما لمثل هذه المهرجانات من منطلق إيماننا بأننا نعيش في مجتمع مسالم يهوى الفن والموسيقى، ونحن نتقبل الرأي الآخر المعارض لإقامة مثل هذه المهرجانات".

وختم صليبي بالقول: "من هنا نتوجه بالشكر لآلاف الزائرين الذين وصلوا إلى المهرجان من مختلف أنحاء البلاد، كما نشكر كل من ساهم وعمل على إنجاح المهرجان ونأمل أن يكون هذا المهرجان بداية لتنظيم فعاليات ونشاطات هادفة أخرى".