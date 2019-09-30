شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. رئيس مؤسسة موهوبين يلتقي وكيل وادي حضرموت والان مع التفاصيل

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم على نشاط مؤسسة مواهب بحضرموت .

وتعرف الوكيل الكثيري بحضور وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام محمد السعيدي من رئيس مجلس الأمناء أحمد محفوظ باحصين لشرح موجز عن سير عمل المؤسسة وأهم البرامج والمشاريع التي تنفذها وحققت من خلالها العديد من الانجازات العلمية والابداعية على المستويين المحلي والخارجي.

وناقش اللقاء عدد من الجوانب والمواضيع التي تسهم في خدمة سير عمل المؤسسة وتحقيق أهدافها على نطاق مديريات وادي حضرموت والصحراء من خلال تفعيل الشراكة مع عدد من الجهات المختصة لاكتشاف الموهوبين في تلك المناطق واستنهاض قدراتهم الذهنية والعقلية وتدريبهم وتنميتهم وتهيئة البيئة العلمية والنفسية لهم ليسهموا في صناعة مستقبل وطنهم ونهضته .

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وثمن وكيل المحافظة الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني في استثمار الكادر البشري وتنميتهم والاهتمام بهم ورعايتهم ليصنعوا التغيير في مجتمعاتهم نحو الأفضل ، مؤكدا دعم السلطة المحلية ومساندتها لكافة البرامج والمشاريع المختلفة التي تنفذها المؤسسة .

حضر اللقاء مدير ادارة الاتحادات والجمعيات بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء محمد خميس التميمي ومدير معهد موهوبين طارق صالح باجبير.