شكرا لقرائتكم خبر عن استنفار حوثي في صنعاء تخوفا من موجة مظاهرات عارمة ضدها والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي استنفرت في صنعاء وسط مخاوف تنتاب الميليشيا الحوثية من انفلات الأوضاع، وخروج اليمنيين في تظاهرات ضدها.

وذكرت المصادر نشر الميليشيا سيارات تابعة للأمن المركزي التابع لها في كل شوارع صنعاء، موضحة أن ميليشيا الحوثي اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة صنعاء، ساعية إلى حض الناس على عدم التظاهر ضدها. وأفادت المصادر بوجود حالة من الهلع والخوف. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد قادة الميليشيا الحوثية قوله: «الوضع ليس مطمئناً، وإذا انقلب الناس علينا، فلن نستطيع إيقافهم».

وبشأن أسباب السخط الكامن بين الناس في صنعاء، لفتت المصادر ذاتها، إلى أن السبب الرئيس هو الحالة الاقتصادية التي يعيشها سكان العاصمة، فضلاً عن ابتزاز التجار، وقطع المرتبات، ورفع الضرائب على كل شيء نحو 500 في المئة، حتى بات صاحب أي عمارة سكنية ملزماً بدفع إيجار شهر ضرائب، فيما يدفع أصحاب المطاعم خمسة آلاف ريال يمني عن كل 100 ألف ريال، حتى إن أصحاب الخضراوات باتوا ملزمين بدفع ضرائب شهرية يسمونها مجهوداً حربياً، وفق تقارير محلية.

يذكر أن تقارير صحافية عدة، كانت أفادت بقيام ميليشيا الحوثي بجمع أموال طائلة من الشعب تذهب إلى جيوبهم، كما أن عناصر الميليشيا يرفضون تسليم مرتبات الناس، ما جعل اليمنيين في حالة سخط. إلى ذلك، زادت تصرفات المشرفين الحوثيين وإهانتهم للناس خاصة في القرى من غضب الشعب.