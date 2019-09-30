شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني يلتقي سفير جمهورية صربيا لبحث استضافتها الاتحاد البرلماني الدولي والان مع التفاصيل

التقى اليوم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني مع سفير جمهورية صربيا،محمد يوسف سباهيتش. وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة جمهورية صربيا اجتماعات الجمعية العامة الـ 141 للإتحاد البرلماني الدولي والمقرر عقده منتصف شهر اكتوبر في مدينة بلغراد الصربية. Advertisements وأشار رئيس مجلس النواب الى أن اختيار واستضافه جمهوريه صربيا لهذا الاجتماع (المنبر العالمي البرلمانات ) يؤكد قدرة ومكانة صربيا..متمنياً نجاح أعمال الجمعية العامة المقبل والتي تعد أكبر منبر عالمي للدبلوماسية البرلمانية. وحمل رئيس مجلس النواب السفير الصربي، نقل تحياته لرئيس الجمعية الوطنية مايا شكوفيتش. من جانبه رحب السفير الصربي بمشاركة رئيس مجلس النواب على رأس الوفد اليمني..معرباً عن حرص بلاده إنجاح أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

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