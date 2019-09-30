شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد دعمها للمساعي الأممية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي باليمن والان مع التفاصيل

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها لمساعي الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216/ 2015، دون شروط أو قيود مسبقة.

وأشار عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم للإمارات لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، في مستهل كلمته، إلى انضمام دولة الإمارات إلى البيان الذي أدلى به ممثل البحرين نيابة عن مجموعة من الدول.

وشدد الزعابي على دعم المساعي الدؤوبة التي يقوم بها كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لإقناع أطراف النزاع اليمنية بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 2216/ 2015، دون شروط أو قيود مسبقة.

وعبر عن ترحيب الإمارات بالانتهاء من صياغة الدستور الجديد بموافقة جميع الشركاء اليمنيين، ما يسمح باستكمال عملية الانتقال السياسي على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

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وحول الوضع الإنساني باليمن، دعا الزعابي المجتمع الدولي إلى العمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وحث جميع الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بالتزامها بتقديم الدعم المالي لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، لافتا إلى الدعم الذي قدمته دولة الإمارات بقيمة 5.91 مليار دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال الفترة من 2015 إلى 21/ 9/ 2019.

كما دعا إلى تعبئة الموارد اللازمة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدوليين ووفقًا للأولويات التي تحددها السلطات اليمنية.

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية إلى الحكومة اليمنية والدعم الفني للجنة التحقيق الوطنية لضمان مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم 30 الصادر بتاريخ 22 أغسطس/آب الماضي.