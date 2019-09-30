شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الأجهزة الأمنية بالجوف تتمكن من احباط محاولة تهريب أسلحة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

تمكنت الاجهزة الامنية في محافظة الجوف اليوم من احباط محاولة تهريب اسلحة لمليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية بأن شرطة مدينة الحزم عاصمة الجوف، ضبطت مساء السبت، 15 كرتوناً بداخلها 118 منظاراً ليلياً عسكرياً أمريكية الصنع على متن شاحنة مواد غذائية تحمل لوحة معدنية سعودية في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وأضاف أن الأوراق التي وُجدت بمعية سائق الشاحنة المضبوطة على متنها المناظير المختلفة المقاسات، تُظهر دخولها عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

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وأكد استمرار التحقيقات مع سائق الشاحنة والتحفظ على حمولتها، لمعرفة الملابسات وكشف كافة المتورطين.

وكان الأمن اليمني في محافظة الجوف، ضبط في 19 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، أكثر من 30 كرتونا من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة، على متن شاحنة غرب الجوف متجهة إلى جماعة "أنصار الله"، حسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر".