شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:12 مساءً, 30 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 55 مستوطنا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم” “، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته على دخول المصلين وتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.