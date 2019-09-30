'الكلب الأكثر إخلاصًا'... ضحى بحياته لينقذ أطفالا من أفعى سامة

في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، أنقذ جرو على حساب حياته طفلين من ثعبان سام، وفقا لفوكس 35.
ضحى جرو يبلغ من العمر ثمانية أشهر يدعى زيوس بنفسه لإنقاذ الصبيان اللذين كانا ينظفان وعائه للماء في فناء المنزل. في هذه اللحظة، زحف ثعبان المرجان السام إليهم دون أن يلاحظاه.
لاحظ الكلب الخطر وهرع إلى الثعبان، وقطع رأسه، لكن الثعبان تمكن من عضه عدة مرات أثناء القتال. نُقل زيوس على الفور إلى العيادة، لكن الأطباء البيطريين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.
وصف آباء الأولاد الجرو بأنه "الكلب الأكثر إخلاصًا" وأشاروا إلى أن أبنائهم مدينون له بحياتهم.
لاحظ الكلب الخطر وهرع إلى الثعبان، وقطع رأسه، لكن الثعبان تمكن من عضه عدة مرات أثناء القتال. نُقل زيوس على الفور إلى العيادة، لكن الأطباء البيطريين لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.
وصف آباء الأولاد الجرو بأنه "الكلب الأكثر إخلاصًا" وأشاروا إلى أن أبنائهم مدينون له بحياتهم.
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