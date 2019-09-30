أعلن المفتش العام لوزارة التربية رائد كاظم الحداد، اليوم الاثنين، ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير بعد فحص ومراجعة وتدقيق الوثائق الدراسية لمنتسبي دوائر الدولة من العام 2009 ولغاية 2018 فقط.
وأشار الحداد، إلى "وجود (1164) وثيقة ضبطت لمنتسبي الوزارة، فيما بلغ عدد شهادات الوفاة المزورة المستخدمة لأغراض التعيين (236) شهادة وفاة، فضلاً عن ضبط أكثر من (351) مستمسكاً رسمياً مزوراً تتعلق بأوامر النقل والتعيين فيما بلغ عدد الوثائق الدراسية المزورة والمكتشفة لمنتسبي الوزارات (13،798) وثيقة دراسية".
وتابع، أن "مكتب المفتش العام قام بتدقيق (507،701) ألف وثيقة خلال الفترة المحددة، وعلى خلفية ضبط هذه الأعداد قام بإعداد آليات عمل خاصة بتدقيق صحة الصدور وسجلات القيد العام ووضع آليات لضباط استلام وتسليم الوثائق بين الدوائر والوزارات"، مؤكداً أن "المكتب وبالتعاون مع الدوائر القانونية في الوزارة والوزارات الأخرى يقوم بمتابعة الإجراءات القانونية بالإحالة إلى المحاكم المختصة وإسترداد المبالغ المصروفة لهم وفقا للقانون".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتش التربية يعلن ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.