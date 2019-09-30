مفتش التربية يعلن ضبط أكثر من 24 ألف حالة تزوير

وقال الحداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العدد الإجمالي لحالات التزوير التي اكتشفها مكتب المفتش العام خلال السنوات (2009-2018) بلغت (24،167) وثيقة ثبت تزويرها وعدم وجودها ضمن القيود العامة للمدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد المعلمين، ومن خلال تدقيق العينات العشوائية لوثائق أخرى خلال عمليات المراجعة والفحص الدورية التي تقوم بها أقسام المكتب في بغداد والمحافظات".وأشار الحداد، إلى "وجود (1164) وثيقة ضبطت لمنتسبي الوزارة، فيما بلغ عدد شهادات الوفاة المزورة المستخدمة لأغراض التعيين (236) شهادة وفاة، فضلاً عن ضبط أكثر من (351) مستمسكاً رسمياً مزوراً تتعلق بأوامر النقل والتعيين فيما بلغ عدد الوثائق الدراسية المزورة والمكتشفة لمنتسبي الوزارات (13،798) وثيقة دراسية".

وتابع، أن "مكتب المفتش العام قام بتدقيق (507،701) ألف وثيقة خلال الفترة المحددة، وعلى خلفية ضبط هذه الأعداد قام بإعداد آليات عمل خاصة بتدقيق صحة الصدور وسجلات القيد العام ووضع آليات لضباط استلام وتسليم الوثائق بين الدوائر والوزارات"، مؤكداً أن "المكتب وبالتعاون مع الدوائر القانونية في الوزارة والوزارات الأخرى يقوم بمتابعة الإجراءات القانونية بالإحالة إلى المحاكم المختصة وإسترداد المبالغ المصروفة لهم وفقا للقانون".