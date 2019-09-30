مصدر يكشف عن معلومات اولية بشأن المجموعة التي حاولت اختراق مواقع الكترونية

كشف مصدر مسؤول، عن معلومات اولية بشأن المجموعة التي حاولت اختراق مواقع الكترونية، مبينا ان المخترقين ليست لديهم ارتباطات بالخارج.

وقال المصدر ان "القوات الأمنية تتحقق من المجموعة التي حاولت اختراق عدد من المواقع الالكترونية الحكومية قبل ايام"، مبيناً أن "غالبية المؤشرات تؤكد أنها مجموعة محلية ولا ترتبط بالخارج".

واضاف ان "العملية كانت معدة وموجهة ضمن رسائل للحكومة"، مشيرا الى ان "المخترقين تركوا رسالة في بعض المواقع مفادها أن هناك فساداً في وانتهاك للخصوصيات".

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وتابع ان "جماعة عراقية تطلق على نفسها اسم "Owned by M4X Pr0 ماكس برو، تبنت عمليات محاولة الاختراق"، لافتا الى ان "المخترقين للمواقع ليسوا بعيدين عن الأجهزة المكلفة بأمن المعلومات في العراق، فقد تحدثوا عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالفساد ومخالفات قانونية".

وتابع أنّ "القوات الأمنية تسعى من التحقيق للإيقاع بالمهاجمين".



ونفى جهاز الامن الوطني الجمعة الماضية، ان يكون موقعه الإلكتروني قد تعرض الى الاختراق، فيما تعهد بإحالة الأشخاص الذين حاولوا اختراق مواقع عدد من المؤسسات الحكومية الى القضاء.