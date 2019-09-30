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كاتانيتش يستعين بالحرس القديم ويصرف النظر عن ثلاثة لاعبين

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2019-09-30 | 12:54

كاتانيتش يستعين بالحرس القديم ويصرف النظر عن ثلاثة لاعبين

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شهدت القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، تغييرات عدة عن القوائم السابقة في إطار استعدادت اسود الرافدين لمباراة هونغ كونغ وكمبوديا بتصفيات آسيا المزدوجة (كأس العالم & كأس آسيا).
المدرب السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، سيستعين في قائمته الجديدة، بخدمات لاعبين سابقين في المنتخب الوطني مثل علاء عبد الزهرة وفهد طالب، من اجل زج الخبرة بطموح الشباب في مشوار التصفيات، إذ جاء استدعاء عبد الزهرة بدلاً من ايمن حسين "لتراجع مستواه"، فيما سيكون طالب بدلاً من جلال حسن "المصاب".

كاتانيتش، لم يستدعِ المحترف في صفوف سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، وكذلك لم يوجه الدعوة لياسر قاسم، الذي بدأ يستعيد مستواه مع اوربيرو السويدي لعدم القناعة بمستوايتهم.

مكان رشيد وقاسم، سيشغله كل من زيلوان حمد، المحترف في صفوف غوريتسا الكرواتي، الذي يتواجد للمرة الاولى في القائمة، وكذلك صانع العاب الصقور محمد قاسم، حيث قرر المدرب السلوفيني الاعتماد على صفاء هادي وامجد عطوان في مركز الارتكاز بالوسط.


القائمة تميل اكثر الى الشق الهجومي من خلال الاعتماد على الاجنحة وصانعي الالعاب من اجل تغذية المهاجمين بالكرات، وبالتالي فإن التشكيل الاقرب لهذه القائمة هو اللعب بخطة 4-1-3-2.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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