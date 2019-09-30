كاتانيتش يستعين بالحرس القديم ويصرف النظر عن ثلاثة لاعبين

المدرب السلوفيني، سريتشكو كاتانيتش، سيستعين في قائمته الجديدة، بخدمات لاعبين سابقين في المنتخب الوطني مثل علاء عبد الزهرة وفهد طالب، من اجل زج الخبرة بطموح الشباب في مشوار التصفيات، إذ جاء استدعاء عبد الزهرة بدلاً من ايمن حسين "لتراجع مستواه"، فيما سيكون طالب بدلاً من جلال حسن "المصاب".كاتانيتش، لم يستدعِ المحترف في صفوف سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، وكذلك لم يوجه الدعوة لياسر قاسم، الذي بدأ يستعيد مستواه مع اوربيرو السويدي لعدم القناعة بمستوايتهم.

مكان رشيد وقاسم، سيشغله كل من زيلوان حمد، المحترف في صفوف غوريتسا الكرواتي، الذي يتواجد للمرة الاولى في القائمة، وكذلك صانع العاب الصقور محمد قاسم، حيث قرر المدرب السلوفيني الاعتماد على صفاء هادي وامجد عطوان في مركز الارتكاز بالوسط.



القائمة تميل اكثر الى الشق الهجومي من خلال الاعتماد على الاجنحة وصانعي الالعاب من اجل تغذية المهاجمين بالكرات، وبالتالي فإن التشكيل الاقرب لهذه القائمة هو اللعب بخطة 4-1-3-2.