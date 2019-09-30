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2019-09-30 | 12:54
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شهدت القائمة الرسمية للمنتخب الوطني، تغييرات عدة عن القوائم السابقة في إطار استعدادت اسود الرافدين لمباراة هونغ كونغ وكمبوديا بتصفيات آسيا المزدوجة (كأس العالم & كأس آسيا).
كاتانيتش، لم يستدعِ المحترف في صفوف سانتا كلارا البرتغالي، اسامة رشيد، وكذلك لم يوجه الدعوة لياسر قاسم، الذي بدأ يستعيد مستواه مع اوربيرو السويدي لعدم القناعة بمستوايتهم.
مكان رشيد وقاسم، سيشغله كل من زيلوان حمد، المحترف في صفوف غوريتسا الكرواتي، الذي يتواجد للمرة الاولى في القائمة، وكذلك صانع العاب الصقور محمد قاسم، حيث قرر المدرب السلوفيني الاعتماد على صفاء هادي وامجد عطوان في مركز الارتكاز بالوسط.
القائمة تميل اكثر الى الشق الهجومي من خلال الاعتماد على الاجنحة وصانعي الالعاب من اجل تغذية المهاجمين بالكرات، وبالتالي فإن التشكيل الاقرب لهذه القائمة هو اللعب بخطة 4-1-3-2.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتانيتش يستعين بالحرس القديم ويصرف النظر عن ثلاثة لاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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