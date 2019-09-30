بالصور.. القائم بعد افتتاحه

وسط ترحيب من الجانبين العراقي والسوري، تم اليوم اعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بين البلدين والذي اغلق عام 2014 بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليه، وتحريره عام 2017. واكدت هيئة المنافذ الحدودية ان "افتتاح المنفذ سيكون امام حركة التجارة والمسافرين". Advertisements



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.