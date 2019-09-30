صدقت محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الاثنين، اقوال متهم عن جريمة انتحاله صفة لواء في وزارة الداخلية. وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن "محكمة تحقيق الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية صدقت اقوال متهم عن جريمة انتحاله صفة لواء في وزارة الداخلية"، مبينا أن "المتهم اعترف امام قاضي التحقيق بانه كان يرتدي الزي العسكري وبرتبة لواء ويذهب الى محال الصيرفة في بغداد وإيهامهم بوجود تعيينات بصفة شرطي مقابل مبالغ مالية اضافة الى عمليات نصب أخرى بطرق مختلفة".



وأضاف البيان أن "المتهم استحصل على مبلغ 6 آلاف دولار من ثلاثة أشخاص بحجة تعيين أولادهم في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى ان "تصديق أقواله يأتي وفقا للقرار المرقم 160 لسنة 1983 من قانون العقوبات العراقي وستتم احالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.