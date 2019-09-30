عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

أعلن عبدالله عبدالله، رئيس الحكومة الأفغانية، الإثنين فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبدالله (58 عاما) في مؤتمر صحفي: "حصلنا على أغلبية الأصوات في هذه الانتخابات، لن تجري جولة ثانية".

ولم تعلن اللجنة الانتخابية بعد عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتوجه الناخبون في 28 سبتمبر/أيلول الجاري إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تعاني من الصراعات وأعمال العنف خلال العقدين الماضيين.

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وخاض السباق الانتخابي 18 مرشحا، انحصرت المنافسة خلاله بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاما)، وحنيف أتمارا (50 عاما) مستشار الأمن القومي السابق، وعبد الله عبد الله.

وكان من بين المرشحين أيضا أحمد والي مسعود، دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار رئيس ما يسمى "الحزب الإسلامي".

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين، حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي، ثم في يوليو/تموز الماضي.

غير أن غولا جان عبدالبديع سيد، رئيس لجنة الانتخابات، أرجع سبب التأجيل إلى "بعض المشاكل التي تواجه اللجنة".

وأوضح أن "القضايا الأمنية والتشغيلية والفنية هي من بين المشاكل الرئيسية التي تواجه اللجنة لإجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت المحدد".

وسبق أن دعا العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى مقاطعة الانتخابات، كما طالبوا الرئيس أشرف غني بترك المنصب مع انتهاء ولايته في 22 مايو/أيار الماضي، إلا أن المحكمة العليا الأفغانية قضت بإمكانية بقاء الرئيس وحكومته لحين تسلم الرئيس المقبل مهامه.