رفض الطعون حول نتائج المرحلة الأولى من رئاسيات تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة تونسية، الإثنين، برفض جميع الطعون فيما يخص نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ووفق مراسل "العين الإخبارية" فإن المحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي أقيمت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وحتى الساعة 10:15 ت.غ لم تعلن رسميا هيئة الانتخابات مستجدات الطعون ولا موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة. وحصل المرشح المستقل قيس سعيد على المركز الأول في الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على 18% من أصوات الناخبين، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ15%، ليكون الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين.

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