إعادة فتح معبر القائم- البوكمال الحدودي بين العراق وسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت السلطات العراقية، الإثنين، فتح معبر القائم- البوكمال على الحدود مع سوريا، وذلك لأول مرة منذ العام 2014.
وعبرت أولى الشاحنات من هذا المنفذ الواقع تحت سيطرة الحكومتين السورية والعراقية، إضافة إلى معبر الوليد المدمّر.
وتقع المعابر الأخرى على طول الحدود ضمن مناطق سيطرة الأكراد، الذي يتمتعون بحكم ذاتي في العراق وإدارة ذاتية معلنة في سوريا.
وقبل ساعات، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، كاظم العقابي، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وافق على افتتاح المنفذ، مؤكدا "جهوزية المنفذ لمرور المسافرين وأيضاً للتبادل التجاري".
ومعبر القائم الحدودي واحد من 3 معابر حدودية تربط سوريا مع العراق، وتم تحريره من قبضة تنظيم داعش، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وتأجل إعادة افتتاح المعبر عدة مرات بسبب عدم الانتهاء من تأهيله.
وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت شهر مارس/آذار الماضي، عن تهيئة المعبر بالكامل وأكدت حينها قرب افتتاحه.
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