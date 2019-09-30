الان تتابع عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كابول (افغانستان) - الخليج 365:
أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، الاثنين فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.
وقال عبدالله في مؤتمر صحافي “حصلنا على غالبية الأصوات في هذه الانتخابات لن تجري جولة ثانية”، في حين لم تعلن اللجنة الانتخابية بعد عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 تشرين الأول/أكتوبر.
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